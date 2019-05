Roma, giovane pregiudicato soccorso in strada a Torvaianica con una ferita all'addome

Un uomo di 28 anni è stato soccorso nella notte in strada a Torvaianica, vicino Roma, sanguinante a terra. È stato trasportato dal 118 al pronto soccorso con una ferita all'addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pomezia che hanno identificato il ferito, un 28enne di Ardea con precedenti, che è stato medicato per una ferita da taglio all'addome causata dal collo di una bottiglia e giudicato guaribile in 15 giorni. Si pensa che il ferimento sia avvenuto al culmine di una lite. © RIPRODUZIONE RISERVATA