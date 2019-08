Roma, arrestato l'amministratore della Europetroli Fabio Russo: bancarotta fraudolenta

È stato sottoposto agli arresti domiciliari Fabio Russo, classe 1978, amministratore e socio di maggioranza della Europetroli che opera nel settore del commercio di prodotti petroliferi e dichiarata fallita nel 2016. Ad eseguire la misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale capitolino, i militari della Guardia di finanza di Roma. L'imprenditore è accusato di bancarotta fraudolenta in quanto, come si legge nel provvedimento, «con una disordinata gestione, con ogni evidenza finalizzata a raggiungere profitti del tutto estranei alle attività imprenditoriali» ha causato il dissesto finanziario della società. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte dal nucleo di Polizia economico-finanziaria, hanno permesso di accertare, in un periodo di oltre 10 anni, più atti appropriativi e distrattivi di denaro e beni aziendali.







Attraverso numerose imprese riconducibili a lui stesso e tramite conti correnti accesi presso istituti di credito sanmarinesi, l'imprenditore ha sottratto risorse economiche a danno di creditori, di dipendenti (omettendo il versamento dei contributi previdenziali) e del fisco, per un passivo fallimentare di oltre 12 milioni di euro. L'operazione di oggi rientra nelle attività svolte dalla Guardia di Finanza per tutelare la collettività dal grave danno arrecato al sistema economico da coloro che operano sul mercato in modo spregiudicato, falsando la leale concorrenza e sottraendo introiti all'erario.

