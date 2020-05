Roma, donna rapinata mentre passeggiava: trascinata per metri da un'auto

Una signora straniera sulla cinquantina, ieri pomeriggio, mentre stava rincasando su via dell’Oceano Pacifico, all'Eur, è stata avvicinata da un uomo alla guida di un’auto grigia che le ha preso la borsetta. Nel fare questa operazione ha trascinato a terra la donna per alcuni metri. Lei ha riportato escoriazioni alla testa, al volto e alle braccia. Rapinata la borsa con il cellulare. La polizia è intervenuta sul posto insieme ad un’ambulanza. La vittima è stata portata al Sant’Eugenio dove è stata ricoverata per le ferite riportate. I poliziotti ricercano il bandito.

