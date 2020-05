Roma, rapina in un vivaio sulla Nomentana: il custode minacciato e legato

Rapina con sequestro di persona stanotte a Roma su via Nomentana, a pochi chilometri dal Gra. Tre individui armati hanno fatto irruzione in un negozio per giardini ed hanno preso in ostaggio il custode, sulla sessantina italiano. Quest’ultimo è stato minacciato con un coltello e legato. Erano le tre di notte. I banditi hanno agito in modo così violento per poche centinaia di euro trovate nella cassa. Si tratterebbe di malviventi stranieri. Sono fuggiti. Sul posto la polizia ed un’ambulanza che ha dato le prime cure al custode. Sul luogo ha operato la Scientifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA