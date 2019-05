Europee, a Roma studenti universitari presidenti di sezione: 480 domande

A Roma i presidenti di sezione alle elezioni europee saranno anche studenti universitari. «Sono 480 gli studenti universitari che hanno compilato la domanda per svolgere, in surroga, il ruolo

.

In questo modo si limita il ricorso ai dipendenti di Roma Capitale, a meno che non abbiano presentato adesione in forma volontaria. Tutti gli studenti seguono un apposito corso di formazione e potranno usufruire del riconoscimento in crediti formativi».



Un

percorso sperimentale - spiega l'assessore - che intendiamo consolidare in pianta stabile. Renderlo permanente consente infatti di realizzare un rafforzamento della struttura organizzativa, con benefici tangibili e complementari sia per i dipendenti che per gli studenti. Il risultato è il frutto di un accordo siglato tra Roma Capitale e le tre Università statali, della durata di quattro anni e rinnovabile, finalizzato appunto all'istituzione di un elenco di studenti idonei ad assumere la Presidenza di Sezione Elettorale in surroga di Presidente di seggio. Una sinergia in grado di proporre un'idea funzionale e coinvolgente del concetto di cittadinanza attiva».

», annuncia in un post su Facebook l'assessore capitolino alle Risorse umane Antonio De Santis