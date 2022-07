Castello di Santa Severa, fondali pericolosi: scatta il divieto di balneazione

Emessi i divieti di balneazione nello specchio acqueo del Castello di Santa Severa. Ma niente allarmismi è solo una misura adottata per motivi di sicurezza, non ci sono alghe tossiche o agenti inquinanti. Non è passata inosservata, infatti, la presenza del nuovo cartello apposto proprio all’ingresso del vasto arenile, in cui si fa espressamente divieto di entrare in acqua, nel tratto di mare sito in prossimità della scogliera che sorge quasi a ridosso delle mura dell’antico maniero. Ad apporli sono stati, per conto del comune di Santa Marinella che ha emesso il provvedimento, sulla base di una’ordinanza della Capitaneria di Porto, alcuni agenti di Polizia Locale.

Quella piccola insenatura, che apparentemente sembra essere un luogo dove poter fare tuffi in tutta sicurezza, grazie ad un fondale sabbioso poco profondo, in realtà è molto insidiosa, al punto di essere stata, più volte in passato, teatro di tragedie. La più recente risale a poco più di un mese quando, a perdere la vita fu un turista straniero, annegato a seguito di un malore, nonostante i tempestivi soccorsi e l’arrivo del bagnino della vicina spiaggia dell’Isola del Pescatore.

Ora il comune di Santa Marinella ha delimitato lo specchio acqueo, potenzialmente pericoloso per la balneazione, con la presenza di alcuni boe. Pochi metri di costa, dove però si creano in caso di forti correnti o mare mosso, dei veri e propri vortici, in grado di trascinare verso il fondo anche un nuotatore esperto, anche se a rischiare di più sono i bambini, che a volte si divertono a sfidare i cavalloni pensando che non ci siano pericoli, restando a pochi metri dalla riva.