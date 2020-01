Roma, protesta in Campidoglio contro la discarica a Monte Carnevale

C'è chi chiede alla sindaca Virginia Raggi di uscire e scendere da Palazzo Senatorio per parlare con i cittadini ma ci sono anche cori per chiedere le dimissioni della prima cittadina. Quattrocento manifestanti, compresi i bambini delle scuole, si sono presentati stamattina davanti al Campidoglio per protestare contro il sito di Monte Carnevale, ovvero Malagrotta, scelto dalla sindaca per allestire la discarica.

In piazza al momento non si vedono i consiglieri capitolini che oggi in Assemblea sono chiamati a votare le mozioni sulla discarica. C'è invece il deputato M5s Stefano Vignaroli, residente nella Valle Galeria e attuale presidente della commissione Ecomafie che per anni ha combattuto la discarica di Malagrotta. «Non potevo non essere qui oggi, ho detto alla sindaca che sta facendo uno sbaglio, mi aspetto che i consiglieri capitolini del M5S votino contro il sito oggi», dice. È in corso una trattativa febbrile da parte del capogruppo M5s Giuliano Pacetti per cercare di trovare la squadra.

«Ma perché non si riesce a fare un termovalorizzatore?», chiede una residente della Piana del Sole al presidente della commissione regionale Rifiuti Marco Cacciatore che è del M5S, anche lui in piazza a protestare contro la sindaca pentastellata. «A Copenaghen c'è una pista da sci sopra l'impianto, si può fare», gli fa eco un altro cittadino.

