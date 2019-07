Disabile in carrozzina bloccato alla stazione della metro Flaminio: «Non posso andare a fare la dialisi»

Sulla sedia a rotelle, bloccato alla fermata della metro A Flaminio. Il montascale per disabili è rotto e il signore non può muoversi. Chiede aiuto: «Devo andare al Sant'Andrea a fare la dialisi». Ma non può per via di quei gradini che sono un ostacolo insormontabile.

Metro A Barberini, invasione di topi: stazione chiusa nel degrado

Roma, calvario trasporti: navette fantasma e attese infinite per guasti record

Una passante riprende la scena con lo smartphone. Gli operatori della metro non sanno che fare, gli addetti alla vigilanza cercano soluzioni, interviene anche la polizia municipale. Tutti fermi davanti a una scala che blocca il signore sulla sedia a rotelle.



«Chiamiamo i vigili del fuoco», propone qualcuno. «No, forse è meglio un'ambulanza». Intanto i minuti passano e il signore che non può camminare comincia ad agitarsi. «É andata avanti per almeno una trentina di minuti - racconta Gloria Galluzzi che ha ripreso la scena -, poi finalmente in cinque hanno sollevato di peso la sedia a rotelle e superato la scala».

Capita tante volte: ascensori fuoriuso, scale mobili rotte, montascale inservibili e i disabili restano prigionieri nelle stazioni della metro A.

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA