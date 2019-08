Derby, scattano i divieti: zone rosse e rimozioni

Le misure di sicurezza sono state definite anche se l'ordinanza del Questore Carmine Esposito arriverà oggi. Ma intanto già è possibile capire, dall'esito del Tavolo tecnico svoltosi ieri in via di San Vitale, che domani nulla sarà lasciato al caso. Occhi puntati sulla stracittadina che vedrà scendere in campo alle 18 Lazio e Roma in un derby tra i più sensibili degli ultimi anni. Perché i tifosi e gli ultrà biancocelesti sono pronti a celebrare Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, ucciso lo scorso 7 agosto al parco degli Acquedotti e la partecipazione sarà altissima nonché delicata. Allo stadio le presenze totali potrebbero arrivare a 52 mila unità, di cui 13 mila romanisti. Controllatissimo il pre-partita e l'intera zona che abbraccia l'Olimpico con un controllo da parte delle autorità che potrebbe alla fine portare all'impiego di quasi 2mila agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e caschi bianchi. Bonifiche e controlli scatteranno nella zona dello stadio già questa sera mentre sono state predisposte le due aree di accesso per le tifoserie con un blocco, onde evitare contatti, all'altezza del bar River.

I romanisti si ritroveranno come d'abitudine nel lato che guarda piazzale Clodio, i biancocelesti a Ponte Milvio. Qui è stato disposto il divieto di fermata e quello per il transito a partire dalle 14 con la sola esclusione per i mezzi di soccorsi, bus di linea e auto dei residenti. Il piazzale, tuttavia, potrebbe subire delle chiusure a vista giacché i tifosi laziali potrebbero alla fine decidere di sfilare compattamente per entrare allo stadio anticipando già fuori i cancelli una coreografia che sarà poi offerta dalla Curva Nord in ricordo di Piscitelli.

L'apertura dei cancelli è prevista per le 15.30 ma potrebbe essere anticipata alle 15. Lo sgombero delle strade da veicoli e cassonetti partirà domani mattina alle da viale dei Robilant, viale Antonino di San Giuliano, piazzale Marescialli Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz, piazzale di Ponte Milvio e l'area che si snoda intorno: da via Cassia a Orti della Farnesina. A cascata, intorno alle 13, partiranno gli altri divieti che riguarderanno principalmente ponte Duca d'Aosta e i lungotevere Maresciallo Cadorna, Oberdan, della Vittoria e viale Tor di Quinto. Controllati i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie e della metro, oltre alle fermate dei bus, per verificare l'eventuale ma comunque previsto arrivo di ultrà stranieri di squadre gemellate con la Lazio. Sorvegliati anche altri luoghi lontani dallo stadio, come la sede degli Irriducibili di via Amulio e via degli Annibaldi. In occasione del Derby, la Questura ha disposto il divieto della vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro dalle 15 di domani e fino a due ore dopo il termine dell'incontro. Interdetti, inoltre, dalla zona i camion bar e i veicoli adibiti alla vendita di alimenti e gadget.



