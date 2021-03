Roma, via alle celebrazioni per Dante tra tour, spettacoli e murales: dalla "casa" romana alle grotte

Manoscritti che riaffiorano dai faldoni d’archivio, letture d'autore con David Riondino, Alessandro Barbero, Sandro Veronesi, e le tracce del poeta lungo percorsi fatti di natura e storia. Dal Parco di Vejo di etrusca memoria alle Grotte di Pastena, dalla Tuscia viterbese alla Riviera di Ulisse, dai borghi di montagna al mare per sentir echeggiare i versi della “Divina Commedia”. E ancora mostre, spettacoli teatrali, reading, dagli spazi della WeGill di Porta Portese al Castello di Santa Severa, dalle stanze della Fondazione Caetani a quella “Casa di Dante” incastonata a Trastevere che aprirà le porte a settembre per mostre, convegni, incontri. Sono tanti gli appuntamenti messi in campo dalla Regione Lazio per celebrare Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della morte.

Si parte dal 25 marzo, in occasione del “Dantedì”, giornata ormai diventata festa nazionale. Il programma del lungo fine-settimana (in zona rossa) resta tutto online, con collegamenti virtuali. Da aprile gli appuntamenti sono previsti in presenza. Il calendario completo sul sito www.regione.lazio.it/rl/dante/. Ad illustrarlo, gli assessore regionali Roberta Lombardi, alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, e Valentina Corrado, al Turismo, insieme ad Albino Ruberti, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio.

IL PRIMO WEEKEND

Si comincia giovedì 25 marzo. Alle 10, la Fondazione Camillo Caetani propone “Un papa all’Inferno. Dante e i Caetani” (canale YouTube e www.fondazionecamillocaetani.it): lo scrittore e regista Idalberto Fei intervista il professor Rino Caputo (Università di Roma Tor Vergata) e il professor Massimiliano Tortora (Università di Torino); per l’occasione, sarà disponibile virtualmente il testo del manoscritto della Divina Commedia nella riproduzione anastatica curata da Gelasio Caetani nel 1930. Alle 11, il Museo Civico Archeologico di Veroli (FR) lancia “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, video girato nell’ipogeum del museo in collaborazione con il Teatro comunale per ripercorrere idealmente l’ultimo tratto del viaggio compiuto da Dante nella prima cantica. Alle 16.30, da Palazzo Savelli prosegue il ciclo di 14 incontri dedicati alla Commedia organizzata dai Musei Civici di Albano Laziale, in streaming gratuito sulla piattaforma GoToMeeting, con la conferenza a cura dei professori Aldo Onorati e Carmelo Ucchino dedicata al Canto XIII dell’Inferno.

Da non perdere, le passeggiate nella natura del Parco di Veio con “Sui passi di Dante”: alle 18, un tour virtuale sulla piattaforma Zoom a cura dell’Archeoclub d’Italia di Formello alla scoperta delle tappe del Sommo Poeta nel suo viaggio a Roma e nel Lazio (prenotazioni: 391 7428170, archeoclubformelloaps@gmail.com). Alle 21, dal Teatro dell’Unione di Viterbo, in onda su Tele Lazio Nord (canale 629 del digitale terrestre) e in diretta sulla pagina Facebook Visit Viterbo e sul canale YouTube del Comune, va in scena lo spettacolo “Inferno Novecento”: da un’idea drammaturgica di Fabrizio Sinisi, una pièce a cura di Federico Tiezzi con Sandro Lombardi e David Riondino che mette a confronto i maggiori personaggi dell’Inferno. Sabato 27 marzo appuntamento sempre sulla piattaforma GoToMeeting alle 17.30 con “Dante Immortale: 700 anni di vita”: conferenza a cura della Biblioteca Comunale Luigi Porcari e del Museo Benedetto Robazza di Rocca Priora (info e prenotazioni: biblio.rpriora@sistemacastelliromani.it - museorobazza@culturacastelli.it).

I LUOGHI NEL LAZIO

Il Castello di Santa Severa inaugura il 12 maggio la serie di appuntamenti fino a settembre dedicati a Dante. Si comincia con lo spettacolo “Infernalia ad Infernum”, fruibile fino al 20 maggio, a cura dell’Officina Accademia Teatro, con la regia di Pino Quartana. Il 15 maggio appuntamento con “Da cielo in terra a miracol mostrare”, danze e balli alternati a versi di Dante, commedia dell’arte, mimo, maschere e giullarate (l’evento è previsto in replica anche il 19 settembre). Il carnet ricchissimo continua per tutta l’estate. A Roma, lo spazio WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere di Roma, tra luglio e agosto ospiterà “La Divina Commedia in 36 illustrazioni”: il progetto espositiv dell’Associazione culturale Libreria in Viaggio ideato da Lucia Guarano e Luigi Politano. Anche le Grotte di Pastena e Collepardo in provincia di Frosinone si animeranno ad agosto per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: il 28 (a Collepardo) e il 29 (a Pastena) appuntamento con affascinanti letture in costume a cura del Gruppo Medievale Colle Sant’Angelo di Anagni. Il 21 agosto presso il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino (VT) prende il via “Dante a Palazzo”, un ciclo di 3 incontri gratuiti (i successivi sono in programma il 28 agosto e il 5 settembre) a cura delle Compagnia Teatrale Danilo Morucci. Anche l’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, prende parte alle celebrazioni dedicate al Sommo Poeta: tra maggio e ottobre è in programma una serie di visite guidate nelle Ville dedicate a “Dante e l’amore”, un ciclo di appuntamenti in cui è prevista la lettura della Vita Nova completa da parte di giovani attori e importanti poeti italiani contemporanei, tra cui Claudio Damiani, Valerio Magrelli, Francesca Ricchi, Davide Rondoni e Antonella Anedda. Tra giugno e agosto, nell’ambito del “Festival delle Ville Tuscolane”, sono previsti due eventi-conversazioni affidate ai protagonisti del dibattito dantesco contemporaneo: Alessandro Barbero che parlerà di “Dante, l’uomo della storia” e Giulio Ferroni in “L’Italia di Dante”. A luglio, nell’ambito degli eventi di “Dimore Sonore”, è prevista la proiezione del film muto “L’inferno” (1911) di Adolfo Padovan, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Tra ottobre e novembre, è in programma “Raccontare Dante nelle scuole”: per il pubblico dei giovani studenti, verranno chiamati a “raccontare” Dante narratori d’eccezione come Aurelio Picca, Andrea Caterini e Sandro Veronesi.

LA CASA DI DANTE A ROMA

Uno dei momenti culminanti delle celebrazioni dantesche sarà l’appuntamento dell’8 e 9 settembre a cura della Casa di Dante di Roma dove si terrà un focus sul padre della letteratura italiana con il contributo di prestigiosi relatori esperti: Enrico Malato, Alessandro Barbero, Giuseppe Indizio, Manlio Pastore Stocchi, Pasquale Porro, Ruedi Imbach, Giovanna Frosini e Andrea Mazzucchi. La Casa di Dante ospiterà anche una mostra di manoscritti e stampe antiche, nonché altri cimeli danteschi. E ancora letture di testi e altre attività performative affidate ad attori e musicisti che hanno approfondito negli ultimi anni il rapporto con Dante, in grado di offrire una prospettiva quanto possibile completa della storia della ricezione del poeta e un esempio dell’attualità della sua presenza nella cultura contemporanea.

I PARCHI DEL LAZIO

I parchi regionali parteciperanno con un ricco calendario di eventi. Oltre al tour virtuale del 25 marzo al Parco di Veio, numerose saranno le iniziative tra visite guidate, camminate sotto le stelle, percorsi teatralizzati, letture, attività didattiche, artistiche e creative per bambini. Tra queste, con l’Ente parco della Riviera di Ulisse e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Amante di Fondi, inizierà la realizzazione di un grande murales a tema Dantesco, prendendo spunto dal XXVI canto dell’Inferno e dall’incontro con Ulisse, sulle pareti esterne del Labter di Scauri. Nei mesi estivi, sono in agenda una serie di appuntamenti sulle montagne del Lazio: nel Parco dei Monti Simbruini e nella Riserva Navegna e Cervia con alcuni eventi live e nella Riserva della Duchessa dove verrà approfondito il Canto III con l’evento “L’antinferno e l’incontro con gli ignavi”, una serata dedicata all’osservazione astronomica alla scoperta del cielo in assenza di inquinamento luminoso. Il Purgatorio sarà al centro della programmazione nel Parco dei Castelli Romani con “Siamo figli tutti di una comune madre” (Canto XI 63), dove è prevista una visita guidata al museo di Rocca Priora. A tema astronomico anche “E quindi uscimmo a riveder le Stelle” presso il Parco naturale dell’Appia Antica: serate di osservazione del cielo dalla cosmologia dantesca ai dati recenti: un viaggio di sette secoli per assaporare il fascino di ciò “che move il sole e l’altre stelle”. Nel Parco Naturale dei Monti Lucretili, attraverso immagini, letture e commenti, verranno affrontati i temi che legano la poesia di Dante alla natura e all’ambiente attraverso alcuni video che verranno condivisi sui canali social tra astronomia, geologia, flora e fauna. E poi ancora eventi al Parco dei Monti Aurunci, al Parco Naturale di Bracciano - Martignano, alla Riserva di Posta Fibreno, alla Riserva del Lago di Vico, alla Riserva di Marturanum e a quella di Monte Rufeno e al Monumento Naturale del Bosco di S. Martino e nella Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa. Nella Riserva Selva del Lamone, nella quale molti rivedono la Selva Oscura, “Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura!”: incontri dedicati a paesaggi della Divina Commedia con particolare attenzione agli episodi danteschi riferibili al territorio della Tuscia.

MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI

Tanti gli eventi sul territorio tra maggio e settembre. A Roma attesa al Museo Barracco di Roma la mostra “La Vita Nova: l’amore in Dante nello sguardo di dieci artiste”: il progetto espositivo promosso dal Centro Studi Roccantica e a cura di Alessandra Mammì in cui il pubblico potrà ammirare le opere ispirate dalla celebre opera giovanile di Dante realizzate da 10 protagoniste dell’arte. Il Museo Laboratorio della Mente di Roma propone il 10 luglio l’evento “La Follia di Dante”: lettura-spettacolo di brani della Divina Commedia accompagnati da un quartetto d’archi. Tra gli altri, il 6 maggio la Biblioteca comunale Oriolo Romano porta una delle tappe de “La Divina Commedia in 100 borghi”: spettacolo itinerante ideato da Matteo Fratarcangeli e prodotto dall’Associazione Culturale “Il Tempo Nostro”. Qui sarà presentato al pubblico il Canto IX del Purgatorio.

