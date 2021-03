Dante 700, il Fondo Tullio De Mauro per una maratona letteraria

Una grande maratona di lettura della Divina Commedia nei diversi dialetti che coinvolgerà tutta l’Italia con alcune scuole. È un’iniziativa della Rete Italiana di cultura popolare, che gestisce il Fondo Tullio De Mauro, e dell’Associazione italiana Cultura e Sport per celebrare il DanteDì, il 25 marzo, a 700 anni esatti dalla morte del Sommo Poeta. La Rete, sostenuta dalla Fondazione Crt, vuole anche omaggiare il linguista Tullio De Mauro che il 31 marzo avrebbe compiuto 89 anni. Si parte il 23 marzo con la moglie di De Mauro, Silvana Ferreri, la sociologa Chiara Saraceno, il direttore della Rete Antonio Damasco e il presidente nazionale di Aics Bruno Molea, per dare l’avvio alle letture in 14 versioni: dall’alto-lombardo al lodigiano, dal barese al ravennate, friulano, calabrese, siciliano, ligure e lingua provenzale.

Ogni 25 del mese, a partire dal 25 marzo fino a novembre, saranno mandati in onda i podcast con le letture. «Il Fondo Tullio De Mauro possiede una tra le più grandi collezioni dialettali della Divina Commedia - racconta il direttore Antonio Damasco - un patrimonio che vogliamo valorizzare».

