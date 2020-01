Roma, danneggia casa della madre e rapina bar armato di bastone: arrestato 48enne a Casal Bruciato

Era a caccia di soldi e contanti e a tuti i costi. Così prima ha devastato la casa della madre, prendendo 50 euro, ma non gli bastavano. Allora è andato in una farmacia vicino casa e si è fatto dare una siringa e una soluzione fisiologica. Non contento ha rapinato un bar, sempre nella zona di Casal Bruciato: si è fatto consegnare dalla cassiera 40 euro, armato di bastone. Poi quando è ritornato in farmacia è stato arrestato dalla polizia assieme alla compagna che era con lui, perché alcune persone che avevano assistito alla scena avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, un pluripregiudicato di 48 anni, attualmente sotto sorveglianza speciale, e la compagna di 42 anni sono stati arrestati. © RIPRODUZIONE RISERVATA