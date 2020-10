Covid a Pomezia, a scuola torna l'incubo: due positivi al liceo Pascal e alla primaria Trilussa, classi in isolamento

Torna l'incubo Covid nelle scuole di Pomezia. Primi casi al liceo Pascal - una delle prime scuole del Lazio, già durante l'ondata primaverile, a fare conti con la pandemia - e alla primaria Trilussa, dove due studenti sono risultati positivi e le rispettive classi sono state messe in isolamento, secondo quanto previsto dai protocolli. Disposta dall'Asl Roma 6, inoltre, la sanificazione degli spazi, mentre i dirigenti scolastici restano in costante contatto con le famiglie per tutte l'espletamento delle procerdure.

Cerca di tranquillizzare gli animi il sindaco del centro laziale Adriano Zuccalà: «Eravamo preparati a situazioni simili, sappiamo che è possibile limitare il contagio - si legge in una nota postata sulla pagina Facebook del Comune - rispettando le prescrizioni, ma non è possibile eliminarlo. Sono in contatto con l'Asl per ricevere aggiornamenti sugli studenti positivi e quelli in isolamento. Rinnovo l'invito a tutti i concittadini al rispetto delle regole, a indossare la mascherina anche all'aperto e ad evitare assembramenti».

Nel sito della scuola primaria Trilussa, inoltre, viene ricordato l'obbligo di utilizzo della mascherina anche negli spazi aperti dell'istituto. La prescrizione fa seguito all'ordinanza della Regione Lazio ed è rivolta agli studenti con più di sei anni, al corpo docenti e, in generale, al personale in servizio.



