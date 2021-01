Roma, assembramenti e folla in metro nell'ultimo giorno di zona gialla

Code in Metro e assembramenti sui vagoni in occasione dell'ultimo giorno in zona gialla. È successo a Roma, dove le linee A e B sono state prese quasi d'assalto nel pomeriggio del 16 gennaio: particolarmente affollate - e non soltanto di giovani - le fermate del centro. Dove in molti sono scesi per poter prendere un ultimo aperitivo o per fare shopping prima della nuova serrata. In diverse occasioni i vagoni sono stati particolarmente affollati, con la distanza di sicurezza praticamente azzerata. Folla anche all'uscita della Metro B al Colosseo, dove gruppi di giovani si sono radunati per poter passare un ultimo pomeriggio senza le restrizioni che sono entrate in vigore oggi. Il nuovo Dpcm, infatti, ha fatto entrare il Lazio in zona arancione e prevede nuove chiusure per il contenimento del Covid. La nuova serrata infatti coinvolge anche gli spostamenti, che sono vincolati a motivi di lavoro o urgenze particolari. Novità anche per i bar, che non potranno fare asporto oltre le 18:00. Contrariamente ai ristoranti, che potranno effettuare le consegne entro le 22:00. La Metro A Barberini riapre in entrata a Roma

