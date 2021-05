17 Maggio 2021

Scende la curva dei contagi Covid nel Lazio. Si è passati dagli oltre duemila casi del 19 marzo (2188) fino ad arrivare ai 577 del 16 maggio. E oggi, Roma, segna il record in 8 mesi: 211 positivi. Non si vedevano da settembre 2020. Un dato che fa ben sperare per la ripresa delle attività, del turismo e della ristorazione. Ma per arrivare a questo risultato si è dovuti passare per mesi di restrizioni, di cambio di stagioni e iniezioni di vaccini. La curva, però, potrebbe risalire.

Ricciardi: «Eliminare il coprifuoco? Sì con i dati attuali...»

Restrizioni - Coprifuoco alle 22, mascherine, distanziamento sociale, scuole in dad e ristoranti e attività commerciali chiusi. Le misure per prevenire la diffusione del contagio da Covid sono le più difficili da accettare per la popolazione, perché limitano la libertà personale. Ma sono anche quelle che hanno consentito di evitare che il virus circolasse. Ora che i dati sui positivi sono rassicuranti, nel programma del Governo c'è la rimozione del coprifuoco da luglio. Misura che ha consentito di ridurre l'Rt (l'indice di contagio) del 13%.

Crisanti: «Riaperture, tre settimane e sapremo se siamo al sicuro»

Vaccini - Nella Regione guidata da Nicola Zingaretti, dall'inizio della campagna di vaccinazione fino al 17 maggio sono state vaccinate in totale 2677813 persone, pari al 46.52% della popolazione. E questo ha diminuito il numero dei decessi tra gli anziani, che nelle ultime due settimane si è quasi dimezzato. Il dato relativo agli over 90 conferma che la mortalità è passata da 76.6 per 100.000, registrata nelle settimane 12 - 25 aprile, a 44.8 nelle settimane 26 aprile - 9 maggio.

Clima - A maggio le temperature hanno iniziato ad alzarsi nel Lazio. Così è più facile stare all'aria aperta ed evitare di infettarsi. Perché? Come dimostrato da uno studio irlandese, una persona su mille si contagia all'aperto. Ma bisogna comunque indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Il clima è stato quindi uno dei fattori che ha inciso sulla curva dei contagi e che contribuisce a mantere i numero di positivi basso.

Perché la curva potrebbe risalire - L'estate porterà i contagi a scendere. Anche l'anno scorso i dati sono stati molto buoni. Ma la preoccupaizone maggiore riguarda settembre, per questo la Regione sta accelerando con i vaccini. Potrebbe però non bastare: perché c'è la questione varianti. L'Inghilterra insegna. Boris Johnson, il premier inglese, si è detto «preoccupato» per la crescita di casi degli ultimi giorni dei casi di variante indiana. E il Dr Susan Hopkins, direttore responsabile Covid-19 PHE ha dichiarato che i positivi da variante «stanno cresendo nella società». Bisognerà quindi vedere quale sarà l'efficacia dei vaccini contro le mutazioni del virus.