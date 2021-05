Roma, incidente su via Aurelia: morto motociclista di 52 anni, tre persone ferite

Incidente mortale su via Aurelia all'incrocio con via di Santa Maria Mediatrice, municipio XIII di Roma. Un uomo di 52 anni alla guida di una Triumph è morto in uno scontro in cui sono state coinvolte due auto e tre moto. Un'altra persona alla guida di uno scooter Honda, un uomo di 49 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata al San Camillo in codice rosso. Non è però in pericolo di vita.

I feriti - Il terzo veicolo a due ruote coinvolto nell'incidente è un Kymco Agility. A bordo vi erano una donna, passeggera, che è stata trasportata anche lei in codice rosso al San Camillo, e il conducente, uomo di 31 anni, trasportato al Santo Spirito. Le due auto sono una Hyundai Getz condotta da un uomo italiano di 50 anni e una Mazda Due, condotta da una donna italiana di 53 anni: entrambi non hanno riportato ferite. Tutti i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e sono risultati negativi.

La dinamica - Dai primi accertamenti svolti dagli agenti si può ipotizzare che le due auto e il Kymco agility fossero fermi al semaforo con luce rossa, quando sopraggiungeva la Triumph che, per cause da accertare, tra cui la velocità non adeguata, è finita a terra cappottandosi più volte e urtando contro la Mazda e poi contro il Kymco agility. La moto Honda, sopraggiunta dopo la Triumph, è invece finita sotto la Hyundai getz.

