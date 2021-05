Crisanti: «Riaperture, tre settimane e sapremo se siamo al sicuro»

Riaperture e coprifuoco, i tempi sono maturi perché l'Italia allenti le restrizioni su locali, discoteche e attività con caratteristiche simili? «Se questa domanda mi venisse posta fra 3 settimane direi di sì, direi che siamo in una zona di sicurezza», se il trend dell'epidemia di Covid continuasse a essere questo, cioè in discesa, mentre le vaccinazioni crescono ancora. «Nel caso specifico, prima di capire se le riaperture avviate il 26 aprile hanno prodotto effetti occorre aspettare 4-6 settimane a partire da quella data». A tracciare il quadro è il virologo Andrea Crisanti, che non si sbilancia su come stanno andando le riaperture, perché - spiega all'Adnkronos Salute - è ancora presto.

APPROFONDIMENTI COVID19 Burioni: «Abbracci al chiuso? Andarci con i piedi di... COVID19 Covid, Viola: «Tamponi e quarantena per i vaccinati misure assurde.... ROMA Baci, abbracci e strette di mano: quando si potrà? Ecco cosa... ROMA Ostia e Fregene, debutta la stagione balneare tra misure anti Covid e... ROMA Ostia e Fregene, debutta la stagione balneare tra misure anti Covid e...

Burioni: «Abbracci al chiuso? Andarci con i piedi di piombo». Galli: immunità gregge con il vaccino ai giovani

Covid, Viola: «Tamponi e quarantena per i vaccinati misure assurde. Coprifuoco? Le persone devono stare fuori casa»

Curve esponenziali

«La gente non capisce il significato di curve esponenziali. All'inizio la trasmissione del virus sembra non avere impatto - evidenzia il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova -, poi prende forza e si impenna all'improvviso. Ecco perché occorre aspettare ancora un po' per poter dire con certezza che siamo al sicuro».

Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA