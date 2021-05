Covid Lazio, bollettino oggi 13 maggio: 654 contagi (310 a Roma) e 21 morti. D'Amato: «Focolai in diminuzione»

Covid Lazio. Il bollettino di oggi 13 maggio riporta che i tassi di occupazione ospedaliera sono sottosoglia. Incidenza e focolai attivi sono in diminuzione. E si proroga la zona rossa di bella farnia (Sabaudia) in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni. In particolare, si legge che su 14.744 tamponi nel Lazio (-267) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test, si registrano:

654 nuovi casi positivi (+21)

21 i decessi (-1)

1.063 i guariti

1.589 (-143)

233 le terapie intensive (-11)

Il punto - Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.

Vaccini - Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popolazione target. Da oggi attiva app Ufirst per Open Day AstraZeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria.

Casi a Roma - I casi a Roma città sono a quota 310.

Variante indiana - Asl Latina: Comune di Sabaudia – Bella Farnia: rilevato caso di variante indiana all’interno della microzona rossa. Il cittadino è attualmente in quarantena vigilata dalla Asl.

Vaccini- Oggi superata la quota delle 2 milioni e 380 mila somministrazioni e sono oltre 783 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Open day Astrazeneca al via nel Lazio, solo 21mila slot disponibili: ecco come prenotare

Roma e provincia

Casi e decessi Asl per Asl

Nella Asl Roma 1 sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 5 decessi.

Nella Asl Roma 2 sono 124 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 7 decessi.

Nella Asl Roma 3 sono 68 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Nella Asl Roma 4 sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Nella Asl Roma 5 sono 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 2 decessi.

Nella Asl Roma 6 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 3 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 654 casi e sono 21 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 63 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.





