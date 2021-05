Covid Lazio, bollettino oggi 11 maggio: 635 casi (dato più basso in 7 mesi), 406 a Roma e 40 morti

Covid Lazio. Il bollettino di oggi 11 maggio porta ottime notizie per quanto riguarda la diffusione del virus, dal momento che c'è una forte frenata dei contagi. Un dato che non si registrava in 7 mesi. In particolare, si indica che su oltre 13.301 mila tamponi nel Lazio (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano:

635 nuovi casi positivi (-45)

40 i decessi (+23)

+ 1.230 guariti

Il punto - Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 4.7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2.4%.

Open day vaccini - Sabato 15/5 e domenica 16/5 Open Day Astrazeneca over 40 (nati 1981) con ticket virtuale (su piattaforma dedicata). I siti interessati sono 21 a Roma e in tutte le province. Hub, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni. .

Casi a Roma - I casi a Roma città sono a quota 406.

Variante indiana - Asl Latina: Comune di Sabaudia – Bella Farnia: rilevato caso di variante indiana all’interno della microzona rossa. Il cittadino è attualmente in quarantena vigilata dalla Asl.

Vaccini- Oggi superata la quota delle 2 milioni e 380 mila somministrazioni e sono oltre 783 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prenotazione vaccini Lazio, cosa fare se non si riesce ad accedere al portale della Regione (asmatici, diabetici e altre patologie)

Roma e provincia

Casi e decessi Asl per Asl

Nella Asl Roma 1 sono 138 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 7 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 156 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 112 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 4 decessi.

Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 3 decessi.

Nella Asl Roma 5 sono 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi.

Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Le province

Nelle province si registrano 120 casi e sono 7 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 31 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano due decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Un decesso.





