11 Maggio 2021

Pfizer o Astrazeneca: questo il problema nel Lazio. Nella regione della Capitale si ha la possibilità di scegliere il centro vaccinale, che è monomarca, ovvero inietta un solo vaccino, e quindi si ha così anche la facoltà di decidere il vaccino. Ma non sempre si trova quello che si cerca. Complici rari casi di trombosi che si sono verificati per Astrazeneca e Johnson&Johnson, e la conseguente sospensione (per un breve periodo) dei due farmaci in molti Stati, si è generata una diffidenza per questi vaccini vettoriali. E così le persone hanno avuto più fiducia su quelli a Rna messaggero (Pfizer e Moderna). Il più disponibile, in Italia e nel Lazio, è proprio lo Pfizer. E appena tre giorni fa, quando si è aperta la possibilità di prenotare per la fascia 54-55 anni, è andato subito esaurito. Così ieri la regione ha deciso di modificare la data dei richiami, ma questo ha scatenato l'ira di tutte le persone fragili, e non solo, che avevano il secondo appuntamento già fissato e ora se lo vedono slittare. Ma quali sono le conseguenze di questa decisione? E perché bisogna aspettare tra una dose e l'altra?

Perché bisogna aspettare tra una dose e l'altra - La prima dose aiuta ad attivare il sistema immunitario . L'mRNA che si trova nel vaccino, una volta entrato nelle cellule, viene letto dai ribosomi che producono nell'organismo copie della proteina Spike del Covid. È la prima risposta immunitaria del corpo in attesa della seconda dose. Ma è necessario del tempo per consentire a questo processo di svilupparsi correttamente. E per questo è importante non assumere la seconda dose troppo presto, poiché ciò potrebbe influire sull'efficacia del vaccino. Ma nulla vieta di aspettare oltre i 21 giorni per la seconda dose indicata da Pfizer e i 28 per Moderna. Così il Ministero della Salute è intervenuto con una circolare per allungare i tempi tra una dose e l'altra.

La circolare del Cts sui richiami - Il 5 maggio il ministero della Salute trasmette il parere del Comitato tecnico scientifico sull'intervallo tra le due dosi di vaccini a Rna messaggero, ovvero Pfizer e Moderna. Il richiamo slitta a 42 giorni invece che, rispettivamente, a 21 e 28 giorni. Perché? In questo arco temporale «non viene inficiata l’efficacia della risposta immunitaria». La prima somministrazione garantisce infatti in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80%) una protezione efficace rispetto allo sviluppo del Covid grave. Spostando quindi la data del richiamo si possono coprire dal rischio di rimanere contagiati in forma serie un maggior numero di soggetti, e nel minor tempo possibile. Il Lazio, però, non si adegua subito.

La prima scelta del Lazio sulla seconda dose Pfizer - Il 6 maggio l'assessore alla Sanità del Lazio dichiara che «per il momento si mantengono a 21 giorni i richiami». La preoccupazione è che per molte delle somministrazioni che avverranno a giugno i 42 giorni cadranno nel mese di agosto. D'Amato teme che ci possare essere «un riflesso negativo sulla campagna», perché chi ha prenotato le vacanze si trova a dover fare i conti con la seconda somministrazione ad agosto. E così tutto resta invariato. Ma i problemi nella regione guidata da Nicola Zingaretti stanno per arrivare: e proprio dalla scorte Pfizer.

Prenotazioni per 54-55 anni - L'8 maggio è il giorno in cui si aprono le prenotazioni per la fascia 54-55 anni. In poco tempo si ha un boom per di appuntamenti, soprattutto di Pfizer, che esauriscono presto. E il 9 maggio arriva l'annuncio della regione: «Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson». Nel frattempo si scatena di nuovo una tempesta su Astazeneca.

Contratto non rinnovato per Astrazeneca - Il 9 maggio si crea ulteriore diffidenza verso il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese. L’Unione Europea non rinnova il contratto e moltre persone in attesa della seconda dose si chiedono se per loro ci sarà la possibilità della seconda iniezione. La dichiarazione rassicurante arriva da parte di un portavoce dell'Esecutivo comunitario, che conferma la consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore. Nulla cambia, quindi, per i pazienti in attesa. Il Lazio intanto pensa a una strategia per riaprire le prenotazioni per Pfizer.

Cambia la seconda dose Pfizer nel Lazio - Il 10 maggio D'Amato decide di recepire la circolare del ministero della salute sulla seconda dose di Pfizer. E comunica che tutti gli appuntamenti per la seconda iniezione di Pfizer dal 17 maggio in poi si spostano di 14 giorni, due settimane, passando da 21 giorni previsti a 35. Perché? Questo consente di aprire per ulteriori prenotazioni del farmaco statunitense. Anche perché le seconde dosi saranno garantite dagli arrivi di giugno. Dal prossimo mese si avranno infatti il 30% di dosi in più di Pfizer.

Prenotazioni over 50 - Se chi ha 54-55 anni ha la possibilità di prenotare il vaccino, questa settimana potrebbe essere quella per gli over 50. La media tenuta dalla regione è di una nuova fascia d'età aperta ogni 4 giorni. Ma pesa l'esaurimento delle scorte Pfizer. E questo potrebbe far slittare la data in cui chi ha 50, 51, 52 e 53 anni potrà fissare un appuntamento per il vaccino. C'è anche il dubbio che, una volta aperta la possibilità per le nuove fasce d'età, poi, molte persone, sceglieranno di non vaccinarsi in attesa del farmaco statunitense. Se però la media delle vaccinazioni nel Lazio sarà tenuta, allora mercoledì 12 potrà essere il giorno delle prenotazioni per chi ha 52-53 anni.

Centri con più vaccini e posti disponibili - Tra gli hub che hanno a disposizione più vaccini c'è il nuovo hub di Porta di Roma della Asl Roma 1, che ha aperto il due maggio. Qui si somministrano 1.000 dosi di Pfizer al giorno. Per la Asl Roma 2 c'è invece la Nuvola all'Eur, con 3000 dosi giornaliere, ora Pfizer, e Cinecittà Studios, con 2.200 vaccinazioni al dì, sempre con il farmaco statunitense, aperto dalle 8 alle 20 ogni giorno. Il San Camillo (Pfizer e Astrazeneca) è tra i centri più grandi della Asl Roma 3 insieme al Polo Acquatico, appena aperto, e Fiumicino. Mentre per la Asl Roma 5 il più grande è Valmontone Outlet, che somministra Johnson&Johnson.

Come prenotare il vaccino - La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino. Se però non sa utilizzare internet, allora potrà prenotare anche qualcun altro al suo posto. Le modalità sono le stesse per tutti. Occorre accedere al portale di Salute Lazio con la tessera sanitaria a portata di mano, perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità).

Cosa fare se il sito delle prenotazioni non funziona - Se il sito di Salute Lazio risulta intasato o dà errore, allora si potrà prenotare più facilmente attraverso l'app. Negli ultimi giorni sono stati rilasciati diversi aggiornamenti che l'hanno resa più veloce e facile da utilizzare. Per chi non sa usare internet, può seguire la guida che abbiamo riportato nei giorni scorsi: link.

Prenotare il vaccino con l'app Salute Lazio - C'è anche un altro modo per prenotare il vaccino: ed è tramite l'app Salute Lazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere la tessera sanitaria a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e il codice fiscale, di cui bisognerà inserire il numero.

Come disdire la prenotazione - Per disdire la prenotazione del vaccino occorre accedere al sito e poi cliccare su «gestione appuntamenti». Qui si potrà annullare l'appuntamento fissato senza alcuna conseguenza. E sarà quindi poi possibile di nuovo prenotare nelle date disponibili.

Nel Lazio si sta procendendo per coppie d'età nelle vaccinazioni. Le prenotazioni iniziano sempre dalla mezzanotte, ma è possibile provare a fissare un'appuntamento anche 20 minuti prima dell'orario indicato. Di seguito il calendario aggiornato:

18-49 anni (nati nel 2003 - 1972) con comorbidità: dalle ore 00:00 del primo maggio

54-55 anni (nati nel 1966 - 1967): dalle ore 00:00 dell'8 maggio

56-57 anni (nati nel 1963 - 1964): dalle ore 00:00 del 4 maggio

58-59 anni (nati nel 1962 e 1963): dalle ore 00:00 del 30 aprile

50-59 anni (nati nel 1971 - 1962) con comorbidità: dalle ore 00:00 del 27 aprile

60-61 anni (nati nel 1960 e 1961): dalle ore 00:00 del 13 aprile

62-63 anni (nati nel 1958 e 1959): dalle ore 00:00 del 10 aprile

64-65 anni (nati nel 1956 e 1957): dalle ore 00:00 del 7 aprile

66-67 anni (nati nel 1954 e 1955): dalle ore 00:00 del 1 aprile

68-69 anni (nati nel 1952 e 1953): dalle ore 00:00 del 27 marzo

71-70 anni (nati nel 1950 e 1951): dalle ore 00:00 del 20 marzo

73-72 anni (nati nel 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo

75 -74 anni (nati nel 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo

77-76 anni (nati nel 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Sono 120 i punti vaccinali su tutto il territorio del Lazio. Di questi, 35 somministrano Astrazeneca mentre i rimanenti sono di Pfizer e alcuni Moderna. In fase di allestimento l'Auditorium della Tecnica, per cui si dovrà attendere l'estate o poco prima.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium Parco della Musica, via Pietro De Coubertin 30: Moderna (orario 8-18)

Santa Maria della Pietà, piazza Santa Maria della Pietà 5: Pfizer (orario 8-18)

Casa della Salute Prati-Trionfale (Oftalmico), via Fra' Albenzio: Pfizer (orario 8-18)

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Ospedale Odontoiatrico Eastman Roma: Pfizer

HUB Porta di Roma, via Alberto Lionello 21: Pfizer

Policlinico Umberto I - Presidio George Eastman, viale Regina Elena 287 B: Pfizer

Policlinico Gemelli, largo Gemelli 8: Pfizer

Nuovo Regina Margherita, via Emilio Morosini, 30: Pfizer

Villa Betania: Pfizer

Termini, piazza dei Cinquecento (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca (orario 8-18)

Policlinico Umberto I, viale dell'Università 33: Astrazeneca

Ospedale Sant’Andrea, via di Grottarossa 1035: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale) e Astrazeneca (nelle strutture in prossimità dell'ingresso su via di grottarossa 1035)



Centri vaccinali Asl Roma 2

Campus Biomedico, via Alvaro del Portillo 5: Moderna

Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

IFO, via Elio Chianesi 53: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81: Pfizer

San Giovanni Addolorata, via San Giovanni in Laterano 155: Pfizer

Drive-in Odescalchi, via Carlo Tommaso Odescalchi 67/A: Pfizer

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Pfizer (richiami Astrazeneca)

Cecchignola – Esercito in viale dell'Esercito: Astrazeneca

Policlinico Tor Vergata, via dell'Archiginnasio, snc: Astrazeneca

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Pfizer e Astrazeneca

Hub Cinecittà studios: Pfizer

Hub della Vela a Tor Vergata-Calatrava: Johnson&Johnson

Centri vaccinali Asl Roma 3

Ospedale Lazzaro Spallanzani, ​via Portuense 292: Moderna

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Centro Prelievi San Camillo Forlanini: Pfizer

Hub vaccinale in allestimento di Via Quirino Majorana (sarà operativo dal 26 aprile): Pfizer

S. Camillo-Majorana, via Quirino Majorana Snc: Pfizer

Polo Natatorio Ostia, via delle Quinqueremi 100: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Pfizer (richiami Astrazeneca)

San Camillo, salita San Carlo Padiglione Antonini: Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale San Paolo - Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Padre Pio di Bracciano: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Struttura di Parco Caduti di Via Fani - Fiano Romano: Pfizer

Casa della Salute di Ladispoli: Pfizer

Ex mattatoio, via Claudia 105, Bracciano: Pfizer

Centro Anziani della Terza età, via Trapani-Ladispoli: Pfizer

Poliambulatorio Civitavecchia, piazza Verdi, Civitavecchia: Pfizer

Caserma Cosenz Bracciano, via Principe di Napoli: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa, via Zara: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 5

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

Punto vaccinale Colleferro, piazza 29 marzo 1950: Pfizer

INI Villa Dante, via Roma 298, Guidonia: Pfizer

Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZenec

INI – MEDICUS – Gruppo INI Str. Colle Ripoli, snc, 00019 Tivoli RM - Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Outlet di Valmontone (modalità drive-in): Johnson&Johnson

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer

Centro vaccinale distretto H3 Marino, via Mario Cal, 5: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)

Casa della Salute Villa Albani, Anzio: AstraZeneca (dalle 16.00 alle 18.30)

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)



Centri vaccinali di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (8.00-20.00)

Latina Teatro San Francesco via dei Cappuccini: vaccino Pfizer (8.00 -17.00)

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer (14.00-20.00)

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer (08.00 - 20.00)

Expo Latina - Ex Rossi Sud: Pfizer

Centro Sportivo - Gianola, Formia: Pfizer

ICOT - Latina: Pfizer

Casa di Cura Città di Aprilia, via delle Palme 25: Pfizer

Casa di Cura del Sole, via Giuseppe Paone 58: Pfizer

Casa di Cura Villa Silvana, viale Europa 1: Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca (8.00 - 20.00)

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca (08.00 - 17.00)

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca (08.00 - 17.00)

Amministrazione provinciale, via Olivastro Spaventola, Formia: Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone - P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri - P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora - P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Cassino. P.O. Santa Scolastica - Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Veroli - INI Città Bianca: Pfizer

Ceprano - Casa della Salute Ceprano, via Regina Margherita 5: Pfizer

PSC Components, via Casilina km 90.200, Torrice: Pfizer

Anagni - Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano - Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Atina - Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo - Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo - Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Rieti

Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

Caserma Verdirosi, piazza Beata colomba snc, Rieti: Astrazeneca

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Vetralla, via Blera: Pfzier

Ospedale Civile di Montefiascone, via donatori di sangue 19: Pfizer

Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, presso la Sala Mice: vaccino Astrazeneca

Centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana: vaccino Astrazeneca

Centro anziani di Tarquinia: vaccino Astrazeneca