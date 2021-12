Covid Lazio, il bollettino del 2 dicembre: 1.810 casi (926 a Roma) e 4 morti. Ieri record di terze dosi: +54%

Oggi nel Lazio su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi al Covid (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926. «Valore Rt a 1 segnale positivo, ma per raffreddare la curva serve correre con i richiami. Ci attenderanno ancora giornate di turbolenza e incremento dei casi. Bene Roma su ordinanza mascherine, facciamo uno shopping sicuro», commenta l'assessore regionale Alessio D'Amato.

E si sta correndo con i vaccini: nella giornata di ieri record di somministrazioni di terze dosi: 51.418 con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente, superiore alla soglia target.

Il 13 dicembre partono le prenotazioni per vaccinare i bambini. È stata chiesta alle Asl massima attenzione su vaccinazioni pediatriche - fa sapere la Regione Lazio - per accoglienza dei piu’ piccoli utilizzando spazi dedicati, clown, gadget e palloncini. La vaccinazione per loro deve essere una festa e un gioco. Ed è partita sui social la campagna "E adesso sì che possiamo giocare liberamente" con le prime Faq a cura dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 425 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 284 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 357 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Apertura straordinaria di 12 centri vaccinali. Domenica 5 dicembre 12 hub AIOP (vaccino Moderna) saranno aperti: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale attiva da venerdì 3 dicembre per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata che si aggiungeranno ai già prenotati negli altri hub.