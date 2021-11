Italia e demografia: il Covid e la fotografia del presente, dall'eccesso di mortalità alla denatalità

La demografia spiegata in modo semplice: cosa vuol dire l'espressione "eccesso di mortalità"? E durante la pandemia: i dati sulla denatalità - che in Italia è una tendenza costante dal 2009 - sono cambiati? Luca Cifoni ne parla in questo podcast spiegando numeri e impatti della pandemia. Nella puntata intervistiamo Laura Tucceri, wedding planner, Federica Massarelli e Barbara Giovinazzo. Ci siamo chiesti: chi va in controtendenza, chi sceglie di avere figli, perché lo fa?