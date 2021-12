Mercoledì 1 Dicembre 2021, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 20:39

Da sabato prossimo, 4 dicembre, sarà obbligatorio indossare le mascherine nelle vie dello shopping di Roma. E per tutto il periodo natalizio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza (valida fino al 31 dicembre 2021) che impone di coprire la bocca a via del Corso e nella zona del Tridente, a via Cola di Rienzo e viale Libia.

La mappa

Più precisamente, in Centro storico, ci sono anche via di Ripetta, via del Babbuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza San Silvestro, piazza del Parlamento, largo Chigi, largo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via Condotti, via Borgogna e via Frattina. A Prati mascherina obbligatoria anche via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare e via Candia.

Roma, mascherine obbligatorie nelle vie dello shopping

Chi sarà scoperto senza mascherina rischia una multa tra i 280 e i 400 euro. A fare i controlli, come prevedono le ultime disposizioni del governo sul Super Green pass, le forze dell'ordine. In quest'ottica si guarda soprattutto agli uomini della polizia locale e più precisamente ai vigili dei gruppi speciali come il Gssu (Gruppo speciale sicurezza urbana).

La decisione del sindaco

Per tutta la giornata di oggi Gualtieri ha limato il testo dell'ordinanza, dopo essersi consultato nelle ore precedenti con il prefetto, Matteo Piantedosi, e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, e concordato le misure anche con il comando della polizia locale di Roma Capitale.