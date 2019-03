Raggi su Fb: «Siamo saliti sui filobus: ecco il nuovo corridoio Tra Eur-Laurentina e Tor Pagnotta»

bilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta nel IX Municipio, a sud di Roma

Il sindaco di Roma Virginia Raggi mostra sulla sua pagina Facebook la nuova infrastruttura:

Siamo saliti a bordo di uno dei filobus che lo percorrerà: una verifica sul campo della nuova rete filoviaria che, una volta ultimata la fase di collaudo, garantirà un collegamento diretto, sicuro e veloce con il capolinea della metro B Laurentina dai quartieri di Roma Sud. Presto il corridoio sarà a servizio del territorio», ha scritto la prima cittadina.

«Un'infrastruttura importante per cittadini e residenti che non saranno più costretti a rimanere imbottigliati nel traffico di via Laurentina, con un grande risparmio di tempo per arrivare alla metro. Il tragitto di quasi 11 chilometri andata-ritorno sarà percorso dai filobus senza attese o ingorghi: 45 mezzi recuperati da quest'amministrazione e ora in servizio su via Nomentana - ha continuato Virginia Raggi, che ha concluso - Abbiamo fatto ripartire un cantiere bloccato da anni a vantaggio di tutto il quadrante Sud della nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ecco come sarà il nuovo corridoio della mo».