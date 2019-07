Roma, inaugurato il filobus Laurentino-Tor Pagnotta: primo viaggio con le autorità (e due giapponesi "imbucati")

Dopo dieci anni aprono a Roma i cinque chilometri riservati ai filobus del corridoio della mobilità Laurentina-Tor Pagnotta. Con tanto di tamburi e trombe della banda della Polizia locale di Roma Capitale questa mattina il sindaco, Virginia Raggi ha partecipato all’inaugurazione.

Con questa preferenziale, circa 11 chilometri tra andata e ritorno, sono state attivate tre nuove linee ed è stata ridisegnata la rete bus esistente. «Quartieri come Fonte Laurentina, Cecchignola e Tor Pagnotta - spiega Raggi - saranno connessi alla rete metropolitana con i filobus. Mezzi diventati negli anni simbolo di spreco, 45 filobus abbandonati in un deposito che abbiamo già recuperato e che ora potranno circolare lungo questo corridoio». Il primo viaggio con autorità e due turisti giapponesi, saliti a bordo per errore.

L’intervento - spiega il Campidoglio - stato progettato ridisegnando l’intera sede stradale, inserendo un asse ciclabile e realizzando un’opera integrata per un trasporto pubblico fluido, efficiente e accessibile alle persone con disabilità. «Sul corridoio - fa sapere ancora il Comune - circoleranno tre linee, la 72, la 73 e la 74, mentre è prevista una riorganizzazione di tutta la rete del trasporto pubblico dell’area in più fasi. L’obiettivo è migliorare il collegamento tra i quartieri posti lungo le vie Laurentina e Ardeatina verso la metro B e il capolinea bus di piazzale dell’Agricoltura».

