Piramide di Giza, scoperta la tomba di Cheope? Gli scienziati: «Il nuovo corridoio individuato è più di un indizio»

«Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest'area». A dirlo è l'archeologo egiziano Zahi Hawass parlando della scoperta di un altro corridoio all'interno della piramide di Cheope. Premettendo che «questa è solo la mia opinione», Hawass ha sostenuto che «la tomba di Cheope dovrebbe essere sotto quel tunnel». L'ex ministro ha fatto le dichiarazioni in una conferenza stampa tenuta ai piedi della Grande piramide di Giza al Cairo.



Il ritrovamento

Un corridoio nascosto lungo nove metri è stato scoperto vicino all'ingresso principale della Grande Piramide di Giza, risalente a 4.500 anni fa, e questo potrebbe portare a ulteriori ritrovamenti.

La scoperta, all'interno della piramide, l'ultima delle sette meraviglie del mondo antico ancora in piedi, è stata effettuata nell'ambito del progetto Scan Pyramids che dal 2015 utilizza tecnologie non invasive tra cui la termografia a infrarossi, le simulazioni 3D e l'imaging dei raggi cosmici per scrutare all'interno la struttura.

Lo spazio simile a un passaggio misura circa, hanno detto i funzionari, aggiungendo che il corridoio è stato probabilmente progettato per aiutare ad alleviare il peso della vasta struttura, che fu costruita come camere funerarie reali intorno al

«Continueremo a lavorare e a cercare utilizzando la tecnologia e metodi scientifici avanzati che sono sicuri, per scoprire i segreti dell'antico Egitto», ha dichiarato Ahmed Issa, ministro del turismo e delle antichità del paese, durante la conferenza stampa di giovedì.

La piramide, nota anche come Piramide di Khufu, fu costruita sull'altopiano di Giza alla periferia del Cairo dal faraone Khufu, un faraone della IV dinastia che regnò dal 2509 al 2483 a.C.

Ma parti della storia e della struttura della piramide di 4.500 anni sono rimaste avvolte nel mistero .

Il progetto

L'ultima scoperta fa parte del progetto internazionale «ScanPyramids» lanciato nell'ottobre 2015 dal Ministero delle Antichità egiziano, che cerca di scrutare all'interno delle massicce strutture senza utilizzare metodi di perforazione invasivi.

Invece, gli scienziati hanno utilizzato «tecniche di rilevamento non invasive e non distruttive» chiamate radiografia a muoni , sviluppate in Giappone dall'Università di Nagoya e dalla High Energy Accelerator Research Organization.

Tra le numerose anomalie termiche scoperte nel novembre 2015, anomalie significative sono state rilevate l' anno successivo sulla parete settentrionale della Grande Piramide, dove sono stati visti quattro chevron a forma di V capovolta che sovrastano il corridoio discendente.

La tecnica traccia le particelle muoniche dei raggi cosmici che bombardano la Terra a una velocità prossima a quella della luce e penetrano gli oggetti solidi in modo più efficace rispetto ai raggi X, consentendo agli scienziati di visualizzare con precisione la presenza di strutture sconosciute all'interno.

Nel 2017, gli scienziati che utilizzano la stessa tecnica hanno scoperto quella che hanno detto essere la prima grande struttura interna trovata nella piramide dal 19° secolo, quando hanno trovato un «vuoto» o «cavità» chiamato la Grande Galleria, uno di una serie di passaggi e camere.

Oltre alla Grande Galleria, gli archeologi hanno trovato in precedenza la camera del re, all'incirca al centro della piramide, e una camera della regina più piccola nelle vicinanze.