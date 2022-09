Fiumicino: riapre il Corridoio della mobilità C5 e l'Anas annuncia i lavori per un nuovo viadotto

È tornata alla normalità la viabilità sul Corridoio della mobilità C5 dopo che l’Anas ha terminato i lavori di messa in sicurezza un tratto del viadotto di via dell'Aeroporto di Fiumicino. Alle 10.40 è stata infatti riaperta la strada, chiusa da sabato notte a causa del distacco degli intonaci, dalla sopraelevata che porta allo scalo. Presenti all’apertura il sindaco del Comune costiero e l’assessore ai Lavori pubblici. «Dopo gli interventi del personale dell’Anas e la sistemazione della segnaletica – precisa Esterino Montino – abbiamo predisposto il ritorno alla normalità del traffico dopo le difficoltà dei giorni scorsi». L’Anas annuncia l’affidamento dell’appalto e l’apertura del cantiere, entro la fine di settembre, per la ricostruzione del viadotto. lungo circa 650 metri. A ottobre dovrebbero quindi iniziare gli interventi di demolizione della struttura in cemento armato che risale agli anni ’60. «Nello specifico i lavori di demolizione riguarderanno la carreggiata in direzione aeroporto (a monte), mantenendo in esercizio l’esistente in direzione Ostia (a mare) che verrà trasformata in doppio senso di marcia – sottolineano all’Anas -. Successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo gli interventi su quella in direzione Ostia. È prevista una organizzazione dei flussi di traffico sulla viabilità esterna alla parallela via della Scafa, oggetto di studi condotti in fase progettuale e concordati con comune di Fiumicino e gli altri Enti coinvolti nei vari passaggi autorizzativi». Per realizzare il nuovo viadotto l’Azienda nazionale autonoma delle strade statali ha stanziato 40 milioni di euro per lavori suddivisi in due stralci, da 22 e 18 milioni ciascuno, il cui avvio è stato concordato a suo tempo attraverso un cronoprogramma condiviso con le autorità locali. L’intervento avrà una durata pari a 26 mesi. Per migliorare ulteriormente la viabilità alternativa il sindaco Montino sollecita la Città metropolitana a "consegnare anche il primo tratto di Corridoio della mobilità che si raccorderà con Parco Leonardo, agevolando chi è diretto verso Fiera di Roma e senza congestionare così l'autostrada. Città metropolitana però deve anche mantenere in ordine la pista ciclabile, sul tratto già operativo, che versa in condizioni non decenti, e garantire l'illuminazione. Noi miglioreremo la viabilità intorno a viale delle Arti con una nuova rotatoria ed è necessaria la realizzazione di un'altra rotatoria nella zona della vecchia stazione di Porto”.