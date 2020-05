Coronavirus Roma, fondi per turismo e cultura: la Regione stanzia 50 milioni

Dalla Regione oltre 50 milioni di euro per accelerare la fase 2. Ieri il presidente Nicola Zingaretti ha annunciato un nuovo pacchetto di interventi - tra bonus e incentivi a fondo perduto - per i settori del turismo, cultura, sport e i nidi dell’infanzia. Una nuova iniezione di liquidità parallela alle disposizioni igienico sanitarie per riaprire le attività in sicurezza. «Le date - ha spiegato il governatore - saranno legate agli esiti del monitoraggio epidemiologico iniziato con il governo» per conoscere «il livello di pericolosità della curva nel Lazio».

Cospicuo il pacchetto per il turismo con uno stanziamento di 20 milioni di euro a fondo perduto, diretto ad alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio e tour operator. Soldi necessari per risistemare le strutture da riaprire. Un milione e mezzo agli agriturismi. Per riprendere le attività sportive, arrivano 5,2 milioni ad associazioni dilettantistiche e famiglie con reddito Isee entro i 20mila euro. Sul fronte della cultura, 8 milioni di euro per potenziare spazi polifunzionali, musei, biblioteche e archivi. Un milione e mezzo alle librerie indipendenti, soprattutto per attivare canali di consegne a domicilio. Nasce un fondo di 5,6 milioni di euro per rilanciare cinema e teatri, con 2 milioni destinati «all’efficientamento energetico e l’adozione di tecnologie digitali». Sul versante della povertà, ecco un bonus da 600 euro per chi non è coperto dagli ammortizzatori sociali. Sostegni agli asili nido (14 milioni di euro), un contributo di 5mila euro per le donne in uscita dalle case rifugio (per loro anche appartamenti Ater) e 400mila euro per aiutare le vittime dell’usura.

