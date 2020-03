Cerenova, troppi fedeli davanti alla chiesa per la Messa: allontanati dai vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scene da film a Cerenova dove la Polizia locale è dovuta intervenire nella parrocchia di San Francesco d’Assisi per far sospendere la Messa in streaming a causa dell’assembramento di fedeli davanti alla chiesa. Nonostante la disposizione di non creare capannelli per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, una trentina di fedeli si erano assiepati nel giardino per ascoltare la funzione che il parroco don Domenico Gianandrea stava celebrando in diretta web nella chiesa vuota, ma con le porte aperte. Una palese violazione delle regole, peraltro a Cerenova dove si sono registrati pochi giorni fa due casi di contagio. Una pattuglia di vigili ha notato l’assembramento, è intervenuta per invitare i fedeli a tornare a casa, si sono vissuti momenti di tensione con insulti ed imprecazioni contro gli agenti della municipale di Cerveteri. La funzione è stata sospesa per far capire ai più irriducibili che era il momento di disperdersi anche per evitare le sanzioni pecuniarie e penali previste dal decreto legge.«Siamo dovuti intervenire – ha spiegato alla stampa il comandante della polizia locale, Cinzia Luchetti – perché un nutrito numero di persone stazionavano nel cortile della chiesa in un periodo nel quale gli assembramenti sono vietati. Gli agenti hanno dovuto anche subire insulti dai fedeli che stavano ascoltando la messa».Sempre a Cerenova la Polizia locale ha effettuato controlli in attività commerciali che erano rimaste aperte nonostante i divieti. Pattugliamenti anche sul lungomare dei Navigatori a Campo di Mare dove alcuni giovani bivaccavano sulla spiaggia nonostante sia off limits. Per informare in modo sempre più capillare i cittadini sull’emergenza corona virus il comune di Cerveteri ha attivato tre nuove linee telefoniche. Gli operatori del servizio Urp potranno fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione ma non potranno dare spiegazioni mediche. I numeri sono 06 89630220, 06 89630320, 06 89630420. Altro intervento in corso in tutto il territorio di Cerveteri e frazioni è quello della sanificazione delle strade che è stata intensificata dopo i primi casi di corona virus.«Sarà utilizzata – afferma l’assessore all’Ambiente, Elena Gubetti – una sostanza disinfettante non nociva per le persone e gli animali. Manterremmo costantemente pulite le strade di Cerveteri».