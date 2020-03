Coronavirus a Roma, stop ai colloqui al liceo Manara. In provincia chiuse altre scuole

Colloqui sospesi, mentre per i casi più urgenti si farà ricorso a Skype. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale dalla dirigente del liceo classico Luciano Manara, Carla Parolari, per evitare i contatti e ridurre il più possibile l'eventuale diffusione del contagio del nuovo Coronavirus. Mamme e papà sono avvisati: meglio non recarsi nell'istituto di Monteverde a parlare con i professori almeno fino al 15 marzo, poi si vedrà. D'altronde si naviga a vista, perché la situazione è in costante evoluzione e fare programmi sul lungo periodo, al momento, appare impossibile.

Coronavirus, nel Lazio pronto il piano B per le scuole: vacanze di Pasqua anticipate

LA CIRCOLARE

«Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 - si legge nella circolare - s'invitano i genitori che hanno prenotato i colloqui con i docenti a limitare alle sole urgenze gli incontri in presenza e anche in quei casi, è preferibile usare Skype». L'indirizzo verrà comunicato quanto prima ai ragazzi, mentre resteranno immutati date e orari già concordati. Ancora più restrittiva l'ordinanza del sindaco di Castel Madama, con cui si dispone la chiusura di tutte le scuole del Comune finché non verrà effettuata la sanificazione dei plessi. Per questa, tuttavia, non c'è attualmente una data stabilita. A giustificare la decisione, la scoperta di un caso di positività nel territorio e la necessità di limitare al massimo i contatti e, di conseguenza, i contagi. Un uomo, infatti, asintomatico è tenuto sotto osservazione in casa, insieme alla moglie e ai due figli, appunto studenti a Castel Madama.

Nel tentativo di arginare il virus è impegnata anche Pomezia, dove è stata accertata la presenza di altri due casi, che portano il contatore a sette. Si tratta dei nipoti del poliziotto di Torvaianica, ricoverato da domenica all'istituto Spallanzani. La più grande, 17enne, frequenta il liceo Pascal di Pomezia, lo stesso del cugino - il figlio dell'agente - chiuso lunedì mattina, una volta acquisito il risultato del tampone.

Discorso diverso per l'altro nipote, il più piccolo, che all'istituto Pestalozzi di Torvaianica frequenta la scuola media. La positività al test, ha indotto il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà a disporre la chiusura anche della materna e dell'elementare. Resteranno a casa circa 1500 ragazzi, suddivisi tra i plessi di via Gran Bretagna, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Marsiglia.

Invariata, almeno per il momento, la situazione nelle altre scuole del Comune, nonostante le numerose richieste dei genitori. Alla Sapienza, invece, rimane sospeso il corso di informatica A-L, frequentato dalla figlia dell'agente.

C.R.

