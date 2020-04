Coronavirus Roma, Nancy Brilli: «Code sulla tangenziale, scoppiamogli le gomme»

Una coda infinita di auto lungo la tangenziale di Roma. Immagini che fanno discutere e accendono la polemica. L'attrice Nancy Brilli ha pubblicato il video (di cui comunque non è possibile stabilire la data di registrazione) per denunciare l'eccessivo spostamento di persone nella Capitale nonostante le misure restrittive legate al coronavirus. E ha commentato con un duro rimprovero su Instagram. «E allora vabbè. Scoppiamogli le gomme. Facciamogli pagare 1000€ al litro di benzina. Mettiamogli il wasabi nella pastiera. Lasciamoli lì in fila tre giorni. Mannaggia...buona Pasqua a tutti gli altri, a questi scimuniti no», ha scritto sui social, raccogliendo centinaia di like.



