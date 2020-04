Coronavirus, boom di segnalazioni: «Seconde case prese d'assalto». Il sindaco di Viareggio: «Dateci indirizzi»

Esodo verso le seconde case malgrado il lockdown per coronavirus. Sono numerose le segnalazioni di seconde case aperte sia in Versilia che sull'Appennino, tanto che svariati sindaci di località di villeggiatura sono sul piede di guerra.

I sindaci: «Denunciateli». Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, invita i cittadini a segnalare ai vigili urbani, alla polizia e ai carabinieri gli «indirizzi esatti» per fare i controlli. «In molti segnalano l'arrivo e la presenza di persone nelle seconde case. È necessario che oltre alla indicazione generica di forniscano anche gli indirizzi, altrimenti i molteplici interventi delle forze dell'ordine rischiano di essere inefficaci. Fornite quindi indicazioni precise», ha scritto Del Ghingaro su Facebook.

Aperte anche molte seconde case sull'Appennino modenese sono aperte: la Gazzetta di Modena che ha raccolto lo sfogo di numerosi primi cittadini della montagna. Fra i più arrabbiati c'è Gianfranco Tanari, sindaco di Zocca, paese natale di Vasco Rossi. «Voi che state arrivando sul nostro territorio ad aprire la seconda casa pensate di non essere visti? È da venerdì che ricevo segnalazioni», ha scritto su Facebook. Tanari segnala anche un maggiore afflusso ai supermercati, indice del fatto che molte persone sono arrivate.

«Ho chiesto più controlli - ha detto - e ne chiederò anche davanti a casa di Vasco: è sempre venuto su a trascorrere la Pasqua, ma quest'anno ha comunicato che non ci sarà. Non vorremmo che si presentassero lo stesso dei fan, che non avrebbero davvero nessuna scusa per essere lì». Segnalazioni anche a Montecreto, dove il sindaco ha emesso un'apposita ordinanza e a Fanano. «Io ho ricevuto molte telefonate - dice Daniela Contri, sindaca di Riolunato - di persone che mi hanno chiesto se potevano venire. Non so, forse pesano che in montagna le regole valgano meno».

