Coronavirus, Raoul Bova: «Orgoglioso di aver indossato la divisa della Cri a Roma»

«Ho visto il vostro impegno da lontano. Sono orgoglioso di aver iniziato a indossare la vostra divisa facendo servizio a Roma. Volevo far parte della vostra famiglia. Oggi sono qui per applaudirvi. Mi avete contagiato con l'amore». Così Raoul Bova su intagram posta una sua foto con indosso la divisa della Croce Rossa Italiana e una mascherina nella giornata in cui si festeggia e si rende onore al lavoro di soccorso svolto dai volontari della Croce

Rossa. L'attore si è recato ad Alzano Lombardo, una delle zone più colpite dall'emergenza Coronavirus, insieme al il presidente nazionale della Cri Francesco Rocca. © RIPRODUZIONE RISERVATA