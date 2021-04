Covid di Roma e Lazio, bollettino oggi 21 aprile: 1.161 nuovi casi (453 nella Capitale) e 52 morti. D'Amato: «Domani aprono 5 nuovi hub cob J&J»

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161 casi positivi al Covid (+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 453.

«Domani a mezzanotte partono le prenotazioni per 5 nuovi hub: Roma Cinecittà studios (via Lamaro 12 - Pfizer), Porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (raggiungibile con tram 8 – Pfizer), Vela Calatrava a Policlinico Tor Vergata (ingresso viale Archiginnasio – vaccino mono dose J&J), outlet di Valmontone (modalita’ drive-in con vaccino mono dose j&j). Con questi nuovi hub saliamo a 40 mila somministrazioni al giorno», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I dettagli del bollettino di oggi:

Nella Asl Roma 1 sono 190 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tredici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nelle province si registrano 373 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 187 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 74 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 94 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 80 e 88 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 16:27

