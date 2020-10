Coprifuoco, Roma verso aree off-limits in piazze movida per evitare assembramenti. Ipotesi Campo de' Fiori

Anche a Roma si valuta l'ipotesi di interdire alcune aree della città per evitare gli assembramenti. A Roma potrebbero scattare chiusure di porzioni di piazze della movida per evitare assembramenti e agevolare con 'corridoi naturali' l'afflusso agli esercizi commerciali. È quanto emerso da una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine della Capitale, la sindaca Virginia Raggi e la polizia locale. In particolare sarebbe stato stabilito che l'attuazione delle misure previste dall'ultimo Dpcm riguardo la chiusura di piazze della movida avverrà in sede di Comitato e poi successivamente potrebbero essere recepite con un'ordinanza del sindaco.

Per evitare assembramenti nelle zone della movida si sta pensando alla chiusura di porzioni di piazze che diventerebbero 'off limits' lasciando aperti dei corridoi naturali per raggiungere bar, ristoranti e negozi. Secondo quanto si è appreso, domani ci sarà un tavolo tecnico per individuare in quali piazze potrà essere attuato questo modello. Tra queste potrebbe esserci Campo de' Fiori dove potrebbe essere perimetrata la zona centrale attorno alla statua dove abitualmente si radunano le persone.

