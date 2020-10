Roma, ipotesi Bertolaso candidato per il centrodestra

Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, sarebbe il candidato del centrodestra per le elezioni a Roma nel 2021. Si tratterebbe di un bis perchè già nel 2016 Bertolaso scese in campo per la Capitale con il sostegno di Forza Italia. La corsa al Campidoglio però si interruppe quando di comune accordo con Berlusconi, Bertolaso si ritirò e gli azzurri sostennero Alfio Marchini. ll centrodestra si presentò alle elezioni diviso perchè Lega e Fdi sostenevano Giorgia Meloni.

