Roma, coppia di rapinatori sequestra un'amica per svaligiarle la casa

Sequestrano un'amica in casa per svaligiarle l'appartamento a Prati: arrestata dalla polizia una coppia di rapinatori, L.A. 44 anni e P.I. 40 anni, entrambi romani. La vittima, una giovane donna, aveva incontrato l'altra sera L.A., suo conoscente, in via dell’Archeologia zona Casilino. Insieme, si sono recati presso l’ abitazione di lei in zona Prati. Lui ha visto la donna riporre oggetti di valore in un armadio. Lei gli ha chiesto un parere sulla sicurezza della cassaforte, dal momento che l'uomo è un muratore.

Poco dopo, tornati nel luogo dell'incontro, la vittima è stata portata nell'appartamento di P.I., amica dell’uomo ma sconosciuta alla vittima. Dopo essersi intrattenuti insieme, L.A. e P.I. con una banale scusa lasciano l’appartamento dicendo all’amica che sarebbero rientrarti poco dopo. La vittima vedendo che le due persone non rientrano, cerca di contattarli telefonicamente ma nessuno le risponde. Poi si rende conto di essere stata chiusa all’interno dell’appartamento e che dalla borsa erano sparite le sue chiavi di casa. A questo punto con il suo cellulare, chiama il 112 e viene soccorsa dalla polizia e dai vigili del fuoco. Gli agenti del commissariato Prati, avvisati dai colleghi, fanno irruzione nell'abitazione della vittima, sorprendendo la coppia di rapinatori. Accompagnati presso il commissariato di San Basilio, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

