Roma, da aprile via ai varchi nella Ztl del Tridente: niente auto e moto

Dall'1 maggio i varchi elettronici della Ztl Tridente , all'interno di quella del Centro, entreranno in funzione e faranno le multe. Auto e motorini non potranno più accedere in questa "zona rossa".Dal primo aprile i varchi saranno accesi ma non faranno le contravvenzioni. Inizierà in quella data la fase di pre-esercizio per rilevare l'ingresso degli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli non autorizzati ai varchi elettronici della zona a traffico limitato «Ztl A1». In questa fase, ogni ingresso della Ztl A1 sarà presidiato da pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per un periodo di 30 giorni. Al termine di questa prima fase, il sistema di controllo per il rilevamento automatico degli accessi alla «Ztl A1» Tridente entrerà in effettivo esercizio, consentendo il pieno rispetto della disciplina già prevista e il sanzionamento degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non autorizzati all'ingresso nell'area. Finora la Ztl del Tridente non è stata sorvegliata dai varchi, si tratta di un sistema di barriere elettroniche che va ad aggiungersi a quello già esistente per la zona a traffico limitato del centro.I varchi elettronici sono attivi dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 6.30 alle 19.00 e il sabato (esclusi i festivi) dalle 10 alle 19. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la sostituzione della tecnologia installata che permette di rilevare e sanzionare i motoveicoli e ciclomotori non autorizzati. «Questo consentirà un controllo ancora più stringente del Tridente e il pieno rispetto della norma già in vigore, da anni, a tutela di una delle aree di maggior pregio della nostra città. Per un'informazione più accurata alla cittadinanza è stata predisposta una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità», dichiara l'assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.