Controlli a tappeto della polizia Locale sulla Prenestina, 60 contravvenzioni in 3 ore

Per tre ore, tutte le auto in transito sulla via Prenestina Nuova ieri a Palestrina, sono state passate al setaccio dagli agenti della Polizia Locale. Un intervento massivo che ha permesso di individuare oltre 60 mezzi che viaggiavano con irregolarità di vario genere. Gli uomini del Comandante Marco Di Bartolomeo, in collaborazione con gli agenti della polizia stradale, hanno rallentato il traffico deviandolo all’interno di un’area industriale effettuando i controlli a tappeto utilizzando ben 5 pattuglie.



Sono state quindi controllate oltre 2500 auto elevando una sessantina di verbali tra assenza di documenti necessari alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, uso del telefonino, assenze di revisione, sovraccarico di merci pericolose e mancati equipaggiamenti di sicurezza, mancanza del CFP (patentino ADR), incauto affidamento, mancati aggiornamenti delle carte di circolazione in merito ai dispositivi di equipaggiamento, mancato possesso del formulario dei rifiuti, patenti e CQC scaduti. In due ore sono state ben 4 le auto trovate senza la prevista assicurazione e revisione, mentre un automobilista è stato sanzionato perché trasportava con un camion liquidi infiammabili senza le necessarie autorizzazioni e senza estintori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA