Roma, controlli antidroga da Trastevere a San Basilio: nove arresti in 36 ore

Sono state nove le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale nel corso di 36 ore di controlli antidroga. In un giorno e mezzo, i militari hanno passato al setaccio le più note piazze di spaccio, senza sottovalutare i quartieri meno a rischio sotto il profilo delle attività illecite. Gli arresti sono stati effettuati nei quartieri: Trastevere, Termini, Tor Bella Monaca, San Basilio e San Pietro.Sequestrati complessivamente circa 100 dosi tra marijuana, cocaina, crack ed eroina. E anche 1.800 euro in contanti ritenuti provento illecito dei pusher finiti in manette. Nei pressi della stazione Termini, i militari hanno arrestato un cittadino del Gambia di 30 anni, perché trovato in possesso di 10 dosi di marijuana. Un 45enne romano, in lungotevere delle Farnesina invece, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri mentre cedeva alcune dosi di marijuana ad un giovane acquirente, identificato e segnalato al Prefetto. In via Angelo Emo, sono finiti in manette un 28enne del Senegal e un 37enne indiano, trovati in possesso di 10 involucri elettrosaldati contenenti eroina e la somma contante di 155 euro. Nella lista delle operazioni c’è poi quella di San Basilio, nella nota piazza di spaccio di via Corinaldo, quì i carabinieri hanno pizzicato una coppia, lui di 24 e lei di 37 anni, entrambi già con precedenti, mentre spacciavano coca. Nelle loro tasche hanno rinvenuto e sequestrato anche 545 euro in contanti. A Tor Bella Monaca, in due distinte in operazioni sono finite in manette 3 persone. In via Santa Rita da Cascia, fermato un 43enne romano già sottoposto all’obbligo di firma, trovato in possesso di 10 dosi di eroina e 9 di crack e circa 500 euro in contanti. Poco più tardi in via Melissano, i militari hanno arrestato due romani di 45 e 30 anni, mentre cedevano dosi di cocaina.