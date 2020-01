Colleferro, chiude la discarica: «Fine di un incubo durato 26 anni»

Oggi ultimo giorno di attività per la discarica di Colle Fagiolara, a Colleferro. Molti sindaci del territorio, studenti delle scuole del territorio, associazioni ambientaliste, cittadini e amministratori pubblici locali, regionali e nazionali, si sono radunati davanti alla struttura per festeggiare la decisione della Regione Lazio. "Dopo 26 anni, vediamo adempiuta una nostra lunga e faticosa battaglia per preservare il nostro territorio e dare respiro all'ambiente e alla valle del sacco - ha detto in una nota la consigliera regionale Eleonora Mattia - presidente della Commissione Lavoro e rappresentante del territorio. Una giornata storica, ringraziamo l'assessore al trattamento dei rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, per l'ordinanza di chiusura. Ora la nostra preoccupazione si concentra sul preservare i posti di lavoro degli operatori della scoietà Lazio Ambiente, che già in parte sono stati assorbiti dal comune di Colleferro, e per gli altri stiamo valutando altre soluzioni lavorative per assicurargli le attività lavorative "

© RIPRODUZIONE RISERVATA