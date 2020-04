Morto Claudio Cerasi: grazie a lui Palazzo Merulana a Roma

È morto Claudio Cerasi, ​grandissimo appassionato di arte come la moglie Elena con cui ha creato la Fondazione Elena e Claudio Cerasi. Era fondatore della SAC, la società con cui ha realizzato, tra le altre opere, il MAXXI a Roma e il nuovo Teatro dell'Opera di Firenze. Dalla collaborazione tra la Fondazione Cerasi e CoopCulture è nato nel 2018 Palazzo Merulana. La stessa istituzione culturale romana dà notizia della morte a 87 anni di Cerasi.

«Grazie alla capacità visionaria e alla generosità di Claudio Cerasi, l'ex ufficio igiene di via Merulana 121 è rinato come spazio culturale consegnato alla città con un dono ancora più grande: la possibilità di ammirare al proprio interno la bellissima collezione d'arte della famiglia Cerasi, improntata sugli artisti della Scuola Romana e del primo Novecento, che per anni insieme a sua moglie aveva costruito, amato e custodito gelosamente», ricorda Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture.

«In un momento così difficile della nostra storia, ci risulta ancora più doloroso lasciare la persona alla quale si deve la nostra avventura, un'anima moderna, gentile, generosa e determinata», sottolinea la nota di Palazzo Merulana. Nato il 17 marzo del 1933, Claudio Cerasi cominciò a lavorare nell'impresa di costruzioni di famiglia subito dopo la laurea in economia e commercio. Tutta CoopCulture e tutto lo staff di Palazzo Merulana lo ricorda con ammirazione ed immensa gratitudine: «Vivrà per sempre nei cuori di chi come noi porterà avanti il suo progetto, il suo sogno: offrire a Roma un luogo innovativo, aperto ed inclusivo. Abbiamo imparato tanto dalle sue parole e dal suo esempio: l'amore per il bello e l'arte ma soprattutto il coraggio e la perseveranza nel non rinunciare mai ai propri sogni. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza».

