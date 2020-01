Willem Dafoe a Roma, l'attore in visita a Palazzo Merulana

Oggi a Palazzo Merulana è arrivato un ospite speciale: Willem Dafoe. L'attore di origini americane ma naturalizzato italiano, è arrivato nel pomeriggio in incognito (a conferma della sua nota riservatezza), accompagnato da un amico. In total black, ha scelto di trascorrere la sua domenica pomeriggio ammirando gli oggetti d’arte della Collezione Cerasi e di passeggiare tra le opere selezionate per la mostra di "Jan Fabre - The rhythm of the brain”, a cura di Achille Bonito Oliva e Melania Rossi. Palazzo Merulana si trova all’Esquilino, un quartiere a cui Dafoe è legatissimo al punto da aver scelto già da tempo di abitarci insieme alla moglie Giada Colagrande, con cui è sposato dal 2005. I due si dividono tra Roma, New York e Los Angeles.

