Roma choc, bimbo di 2 anni muore dopo circoncisione in casa, grave il gemello: arrestato presunto medico nigeriano

Choc questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia.



Uno dei due bambini di 2 anni è morto e l'altro ricoverato in prognosi riservata in condizioni gravissime all'Ospedale Sant'Andrea. A praticare l'intervento un presunto medico, anch'esso nigeriano, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato.



Secondo una prima ricostruzione la pratica è stata eseguita prima su un bimbo e poi sull'altro: quando le condizioni dei due sono apparse gravi è scattato l'allarme ed è stato allertato il 118. Per uno dei due bimbi però non c'è stato nulla da fare perchè aveva già perso molto sangue.

