Ancora cinghiali a spasso per Roma nord, famigliola davanti ad asilo a Montemario

Mercoledì 22 Settembre 2021, 16:27

Ancora una famiglia di cinghiali a spasso per la capitale. Il nuovo avvistamento, papà, mamma e cuccioli al seguito, è stato fatto davanti ad un asilo nido a Montemario. Anche in questo caso il video, girato davanti al cancello della scuola, è diventato virale. L'istituto sorge all'ingresso del parco dell'Insugherata, una riserva dove si trovano cinghiali. Tanta l'ironia sul web dopo gli ultimi due avvistamenti sempre a Roma Nord, una zona di Roma dove non è infrequente il passaggio di cinghiali: 'dopo le piste ciclabili ecco le cinghiabilì, corredata dagli animali in fila indiana, è il meme più gettonato.