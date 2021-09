Roma, cinghiali a "passeggio": la denuncia

«Sulla gestione degli animali selvatici la Sindaca Virginia Raggi deve essere commissariata e il Governo deve inviare l’esercito a Roma per tutelare l’incolumità dei cittadini». Lo affermano Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati alle prossime elezioni amministrative nella fila di Fratelli d’Italia al II Municipio di Roma, che hanno inviato all’Adnkronos un video inedito su un branco di cinghiali che scorrazza liberamente in Via dei giornalisti a Roma.

«Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi in cui i cinghiali hanno messo a rischio l’incolumità dei cittadini romani -spiegano Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi- Dall’amministrazione comunale abbiamo assistito al solito scaricabarile sulle responsabilità della gestione degli animali selvatici, sempre più presenti in città perché attirati dalle tonnellate di spazzatura che marciscono in strada e non vengono ritirate».

Per i due esponenti di Fratelli d’Italia «la misura è colma e chiediamo che la sindaca Raggi, dopo i rifiuti, sia commissariata anche sul fronte della gestione degli animali selvatici. Crediamo che il Governo debba inviare l’Esercito nelle zone della capitale dove si concentra la maggior presenza di cinghiali, allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica», concludono Cola e Bianchi.