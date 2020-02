Roma, si lancia dal balcone davanti alla moglie: 61enne in gravi condizioni

È in condizioni gravissime un 61enne che questa mattina si è gettato dal balcone al quarto piano della sua abitazione in via di Torrenova a Roma. Da quanto si apprende, non vi sarebbero dubbi sulla volontà suicida dell'uomo che da tempo soffriva di depressione. In quel momento in casa sarebbe stata presente anche la moglie. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118 l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Tor Vergata dove resta ricoverato in prognosi riservata.

