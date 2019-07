Centri anziani, al via dall'8 luglio Giornate di prevenzione, tra rischio cardio-vascolare e caldo estremo

Artemisia Onlus in collaborazione con Roma Capitale e con la ReDoctor e l’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva , ha deciso di mettere in campo a partire da lunedì 8 Luglio un nuovo progetto di giornate di prevenzione del rischio cardio vascolare presso i centri anziani di Roma dislocati in tutto il territorio.



Un'iniziativa dove si potranno effettuare test come la misurazione valori della glicemia, del colesterolo, effettuare elettrocardiogramma e misurazione della pressione. A comunicarlo è la Presidente Maria Stella Giorlandino, che offre la sua collaborazione per una iniziativa valida in un emergenza di caldo estremo che in questi giorni sta invadendo la città e provocando malessere e disturbi gravi nelle persone anziane.

Le nostre strutture sono la manifestazione concreta di un progetto che prosegue da anni, orientato ad affermare i Centri Diagnostici come struttura ambulatoriale poli specialistica che per modernità d’impianto, tecnologia e filosofia assistenziale, fornisca le prestazioni sanitarie più adeguate ed efficaci alle esigenze dei propri utenti. Anche quest’anno, Artemisia Onlus ha siglato un accordo per il piano di emergenza caldo con il Comune di Roma, accordo che prevede la presenza di uno staff medico all’interno delle strutture per anziani per sette giornate dedicate L’apertura, inoltre di tutte le nostre strutture è una scelta adottata, continua Maria Stella Giorlandino, per farsi che tutte le persone possano contare su ogni tipo di esigenza

Si potranno fare, quindi, visite specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali senza tralasciare la cura dell’estetica e del benessere con i nuovi macchinari presenti nei vari centri.

Un team di professionisti sarà presente per fornire il servizio domiciliare, un servizio studiato per aiutare le persone anziane o persone con patologie gravi. Con un impegno forte ma di grande soddisfazione oggi tutti i centri contano di personale altamente qualificato, di professionisti in ogni settore medico – scientifico, gli stessi che da anni hanno creduto nel nostro progetto di ricerca ed evoluzione. Da sempre sosteniamo ogni tipo di campagna di prevenzione, offriamo giornate promozionali e test gratuiti, il tutto per soddisfare le esigenze di tutti i nostri pazienti non tralasciando anche il piacere di coccolarsi con tecnologie e apparecchiature innovative per ogni esigenza

