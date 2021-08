Caldo, elettrocardiogramma gratis per tutti gli over 70: l'iniziativa dell'Artemisia Onlus

Mercoledì 11 Agosto 2021, 17:39

L’Associazione Artemisia Onlus si conferma in prima linea nell’assicurare prestazioni sanitarie gratuite a favore delle fasce più deboli. Così, in previsione dell’ondata di caldo torrido e in collaborazione con le Reti Artemisia Lab, offre presso il Centro Analisys di Via Lo Surdo n. 42 (Artemisia Lab Marconi) di Roma, elettrocardiogramma gratuiti per tutti gli over 70 che ravvisino malesseri da controllare.

«Come Presidente dell’Associazione Artemisia Onlus – sottolinea MariaStella Giorlandino –, ritengo moralmente doveroso, soprattutto in un momento di forte difficoltà come l’attuale, garantire supporto e sostegno agli anziani, evitando loro, ove possibile, il ricorrere ai Pronto Soccorso ed alleviando quel senso di emarginazione dalle cure, che costituisce uno dei principali ostacoli all’invecchiamento attivo».

«Da sondaggi svolti presso i pazienti delle Reti Artemisia Lab – prosegue la Giorlandino – è emersa una forte difficoltà emotiva nel comunicare i propri disagi di salute, che ha profondamente alterato la comunicazione tra individui e i rapporti interpersonali. È quindi opportuno accompagnare questo momento con un’informazione chiara e iniziative concrete, che donino serenità e certezza anche nei corretti comportamenti sanitari da assumere. Ritengo doveroso ridare serenità agli anziani, che rappresentano la nostra storia e costituiscono per i giovani la salvezza delle radici».