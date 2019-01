​«Sede Casapound va sgomberata subito», ok a mozione in Campidoglio

La sede storica di Casapound, in via Napoleone III, va sgomberata. L'assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi «ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore» affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell'edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall'associazione CasaPound Italia«. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di centrodestra.

Un intero immobile occupato abusivamente da quasi 15 anni, un'inchiesta della Corte dei conti, una delega alla Guardia di finanza per accertare e fotografare lo stato dei luoghi. E le porte sbarrate in faccia ai militari, che lo scorso ottobre si erano presentati per effettuare il blitz e che in tutta risposta avevano ricevuto insulti e minacce: «Se non ve ne andate finisce nel sangue», avrebbe detto loro un militante.

E così' in via Napoleone III, nella sede di Casapound, il movimento neofascista che dal 2003 occupa un intero edificio pubblico nel quartiere Esquilino, le forze dell'ordine avevano battuto in ritirata. Una palazzina di sei piani dove vivono famiglie sotto sfratto, ma dove - è la tesi del pm contabile Massimiliano Minerva e del procuratore capo Andrea Lupi - avrebbero alloggiato anche amici e parenti di alcuni leader dell'organizzazione.

Per evitare disordini, il blitz era stato concordato con i leader del movimento nel corso di una riunione informale avvenuta il 15 ottobre. Nonostante le cautele, Casapound aveva impedito l'accesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA